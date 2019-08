Viis põhjust, miks pingutusest hoolimata kaalunumber enam ei lange

Kuigi alguses langeb kaal kergesti, võib kaalukaotus äkki ilma selge põhjuseta peatuda. Portaal Men´s Health toob välja mõned võimalikud põhjused.

Sa ei söö piisavalt valku

Ainevahetus aeglustub, kui kaalus alla võtad, sest keha ei vaja enam sama energiataset, et oma suurust säilitada. Seetõttu tuleb arvestada lihasmassi kaoga, mis loomulikult kilode kaotamisega kaasas käib. Mida suurem on aga lihasmassi osakaal, seda rohkem kilokaloreid põletad. Seega on kaalukaotuse juures oluline lihasmassi säilitamine ja piisaval määral valkude tarvitamine.

Sa ei järgi toidukoguseid

Paljud alahindavad toidukoguste suuruseid väiksemaks. Võib-olla arvad, et toidu koguse jälgimine tervislikuna näiva söögi puhul ei ole nii vajalik, siis kaalukaotuse puhul võib see olla määrava tähtsusega. Kui lisad vaid mõne lusikatäie pähklivõid smuutile rohkem, tähendab see lisanduvat 120 kilokalorit. Nädala peale annab see kokku 840 kilokalorit. Kui hakkad oma ihaldatud kaalunumbrile lähemale jõudma, tuleks muutuda natuke ettevaatlikumaks. Seega tulemuste kadumisel, pööra tähelepanu toidukogustele.

Premeerid end liiga tihti

Millist kahju saab teha üks koogitükk peale rasket trenni? Selline mõtteviis võib panna kaalukaotuse seisma, sest enamasti ületab preemia trennis tehtud pingutuse. Kui sööd mitu korda nädalas 500 kilokalorilise nö preemia, võib see anda nädala peale juba päeva jagu rohkem lisaenergiat. Selle asemel, et ennast maiustuste õgimisega tasustada, vali pigem väike kogus maiuspala, mida väga armastad.

Arvad, et oled tegelikkusest aktiivsem

Kui hakkad rohkem trenni tegema võid hakata seda kompenseerima passiivsema elustiiliga. See võib tähendada, et teed rohkem trenni, aga liigud päeva jooksul vähem. Paljud inimesed arvavad, et oluline on mitte trenne vahele jätta, aga koju jõudes maanduvad diivanile televiisori ette. Kasuta iga võimalust rohkem liikuda, kõnni trepist, sõida rattaga, jaluta tööle. Kuigi vahe võib olla võike, hoiab see ainevahetust töös.

Oled stressis ja ei maga korralikult