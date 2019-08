Lastefondi toel on ära hoitud 117 loote elukeskkonda sekkuvat invasiivset protseduuri

Pilootprojektina toetatakse naisi, kes on saanud riskihinnangu TÜ Kliinikumis. Aasta jooksul on tehtud ema vereproovil põhinev NIPT test 132 naisele, kellest 128 said vastuse ning 117 omakorda kinnituse, et kõrget kromosoomhaiguse riski ei ole ning tänu testile jäid loote elukeskkonda sekkuvad protseduurid ära.

Loote kromosoomianalüüsil kinnitus Downi sündroom kuuel juhul ning Turneri sündroom ühel juhul. 91 protsenti vastuse saanud naistest said aga kinnituse, et lisauuringud ei ole vajalikud ja oodataval lapsel suure tõenäosusega kromosoomhaigust ei ole. Ühtegi valenegatiivset testitulemust ei ole siiani esinenud. NIPT testi puhul tuleb aga arvestada sellega, et kuni viiel protsendil juhtudest pole laboril võimalik vastust väljastada. Pilootaastal jäi Lastefondi rahastatud testide puhul vastus väljastamata kolmel protsendil juhtudest.

Lastefondi tegevjuht Kadri Org sõnas: «Tasudes pilootprojektina TÜ Kliinikumis riskihinnangu saanud rasedate NIPT testi eest, soovime hoida veel sündimata lapse ja lapseootel ema riskid võimalikult madalad ning panustame sünnieelsesse ennetustegevusse. Loodame sel viisil suunata ka Eesti Haigekassa tähelepanu täpsema ning ohutuma testimise vajalikkusele.»

TÜ Kliinikumi geneetikud Kai Muru ja Tiia Reimand tõid välja, et Lastefondi toetus on andnud naistele sõltumatu võimaluse valida esialgu kas täpsema sõeluuringu ehk NIPT testi või invasiivse, loote elukeskkonda sekkuva protseduuri vahel. «Möödunud aasta on näidanud, et suurel osal juhtudest tegid riskihinnangu saanud rasedad valiku NIPT testi kasuks, tänu millele suudeti vältida invasiivset protseduuri enam kui 88 protsendil juhtudest. Varem sai sageli otsustamisel määravaks testi hind, vähemalt meie patsientide puhul.»

Kasvanud toetustaotluste ning mitmete riiklike vajakajäämiste, näiteks lastele vajalike elutähtsate aparaatide, ravimite ning ravireiside sõidu- ja majutuskulude puuduliku rahastamise tõttu ei ole Lastefondil hetkel võimalik toetada rasedaid üle Eesti. Küll aga jätkab Lastefond pilootprojekti ning hüvitab testi maksumust Tartu Ülikooli Kliinikumis riskhinnangu saanud rasedatele. Fondi esindajad loodavad, et selle kohustuse võtab õige pea üle Eesti Haigekassa ning teenus muutub tasuta kättesaadavaks kõigile rasedatele, kellel on kõrge risk kromosoomhaigustega laste sünniks.

NIPT testide läbiviimist saab toetada, tehes annetuse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole ja märkides selgitusse «NIPT testid»:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607