Reisilt ostetud päikeseprillid võivad tekitada jäädava silmakahjustuse

20 protsenti kõikidest katarakti ehk hallkae juhtumitest on põhjustatud just liigsest UV-kiirgusest. Turistid peaksid eriti ettevaatlikud olema odavate prillide eest, mis imiteerivad tuntud brände. Siiski leidis Suurbritannia uuring, et kodumaalt ostetud umbes kaheeurosed prillid pakkusid paremat päiksekaitset.

Küsitlusest selgus, et 18 protsenti päikseprillide ostjatest ei kontrolli, kas prillidel on UV-kaitse. 11 protsenti ostis päikeseprillid aga hoolimata sellest, kui ilmnes, et need silmadele kaitset ei paku.