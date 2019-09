Eluiga vähendab üllatav argine orientatsioon

Michigani Ülikooli teadlased korraldasid pikaajalise uuringu, milles osalejate tervisenäitajaid jälgiti 14 aasta vältel. Leiti, et neil, kes olid endale seadnud selged eesmärgid, olid paremad tervisenäitajad ning pikem oodatav eluiga. Eesmärkidega inimestel oli 15 protsenti väiksem tõenäosus varem surra. Samuti leiti, et need, kellel puudus selge siht, kogesid suruema tõenäosusega regulaarselt stressi ja ärevust.

Teadlaste hinnangul on vaimse ja füüsilise tervise seisukohast oluline, et inimene tajuks elus kindlat eesmärki. See tähendab, et kuna inimene kulutab töö tegemisele elus väga suure osa ajast, võiks see töö olla midagi, mis ühtib tema soovide ja sihtidega. Sihtide puudumine süvendab vanusega sageli kaasnevat hirmu, et elu on raisatud või et elul pole olnud läbivat eesmärki.