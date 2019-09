Liitu ja loe kogemuste kohta: kooskõndijad tahavad koguda 50 miljonit sammu

Osaleja Dagmar rääkis: «Nimelt olen juba viiendat päeva kõndimas ja jooksmas käinud. Ma arvasin et ei saa sellega hakkama et kaks päeva teen ja siis on motivatsioon kadunud, aga ei, see on endiselt alles ja mis on hämmastav - see kõndimine/jooks hakkab mulle iga päevaga aina rohkem meeldima. Nüüd avastasin sellise koha ja see annab tahtmist ja soovi seda teha. Mulle meeldib seda teha nii heas seltskonnas kui ka üksi. Aitäh et mind vastu võtsite!»

Aivi: «Nägin, et Mallukas kutsus liikuma! Mõtlesin, et miks ka mitte. Olen kohe 10kuuseks saava poisipõnni ema. Ja esimene mõte oligi, et see motiveeriks rohkem lapsega õues käima. Olin entusiasmi täis, registreerisin ja sain nüüd ka kinnituskirjad. Lugesin, et lausa auhinnad ja puha, motivatsioon muudkui kasvas. Siis aga võtsin selle tabeli lahti ja pidin pikali kukkuma - just nagu minu motivatsioon. Inimestel on päevas ligi 30 000-50 000 sammu. Esimene mõte oli, et no auhindadeni ma ei jõua. Ja juba olin loobumas. Kuid hakkasin mõtlema, et ma ei võistle ju teistega, vaid iseendaga. Ja siiski otsustasin, et minu peamine motivatsioon on ikka oma last rohkem õue viia. See ka siis põhjuseks, miks liitusin. Suur tänu sellise ettevõtmise eest!»