Rasvane toit seab aju ohtu

Yale’i Ülikooli teadlased leidsid, et inimestel, kes söövad liigselt rasva ja töödeldud süsivesikuid, esineb hüpotalamuse piirkonnas põletikuline reaktsioon, mis tekib tavaliselt siis, kui inimene on rasvunud või kannatab toitainete puuduse käes. Selle piirkonna põletik võib häirida hormonaaltasakaalu, seedimist ning tekitada energia taseme kõikumisi.

Leiti, et vaid kolm päeva pärast rasvarohke toidu söömist hakkab keha valmistuma kaalutõusuks. Ajus on konkreetsed mehhanismid, mis käivituvad, kui inimene tarbib liigses koguses rasva ja süsivesikuid. Selle toimel aktiveeruvad mikro-gliiarakud, mis kaitsevad aju põletiku eest ning mõjutavad seda, kuidas aju patogeenide ehk haigustekitajate ja kahjulike ühenditega toime tuleb. Need rakud on aktiivsed ka selliste neuroloogiliste haiguste nagu Alzheimeri tõve ja dementsuse puhul. Teadlased arvavad, et ebatervisliku toitumisega kaasneb ajus sarnane põletikuline reaktsioon nagu mitme haiguse puhul ning et ülekaal võib suurendada neuroloogiliste haiguste tekke tõenäosust.