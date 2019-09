Rasvane toit, mis aitab kaalu langetada

50 000 naise terviseandmete pikaajalisel jälgimisel leiti, et pähklite tarbimine ennetas ülekaalu ning aitas ka sellest vabaneda. Maapähkel ei ole küll päriselt pähkel – tegemist on kaunviljaga –, kuid selle mõju inimese tervisele on sama.

Maapähklivõi täidab tõhusalt kõhtu ning aitab reguleerida söögiisu. Pähklivõid sisaldavad rohkelt valku – kaks supilusikatäit sisaldab seitse grammi valku – ning vitamiine ja organismile vajalikke mineraale nagu magneesium, kaalium ja tsink. Teadlased leidsid, et need, kes sõid toidukordade vahel maapähklivõid, sõid toidukordade ajal väiksemaid koguseid kui need, kes sõid vähe kaloreid ja suhkrut sisaldavaid vahepalasid.

Maapähklivõi aitab reguleerida veresuhkru taset, mis võib töödeldud toitude söömisel järsult kõikuda. Ebastabiilne veresuhkru tase suurendab ülekaalu, diabeedi ja südamehaiguste riski. Maapähklivõil on madal glükeemiline indeks – see sisaldab rohkelt valku ja kiudaineid, mis aeglustavad seedeprotsessi ning takistavad veresuhkru taseme järsku suurenemist. 2018. aasta uuringust leiti, et maapähklivõi aitab ka töödeldud toidu söömisel veresuhkru taset stabiliseerida.