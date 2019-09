Suhkrukärbe on relv eluohtlike haiguste vastu

«Keskmine naisterahvas näiteks, kelle energiavajadus on 2000 kilokalorit, ei tohiks lisatud suhkruid tarbida üle 50 grammi päevas. Selle koguse saab kätte juba siis, kui süüa neli või viis šokolaadikommi,» sõnab Muiste. Magusat on aga harjutud tarbima pidevalt ja lisaks leidub suhkrut teistes toitudes, muuhulgas leivas, ketšupis, aga ka näiteks lihakastmetes. «Tarbime igal juhul liiga palju suhkrut. Lisatud suhkrud ei tohiks anda üle kümne protsendi soovituslikust energiast. Ideaalis võiks see olla alla viie protsendi,» ütleb toitumisnõustaja.

Suhkur kiudaineid ei anna ja seda ei tohiks tembeldada tervislikuks ka tumedama värvi järgi. «Sageli öeldakse, et toitume tervislikult ja tarbime muuhulgas pruuni suhkrut. Siis aga selgub, et tegu on näiteks fariinsuhkruga, mis pole muud kui karamellistatud valge suhkur,» räägib toitumisterapeut. Ta tähendab, et vahet tuleb teha, mis on rafineeritud valge suhkur, kust on eemaldatud kõik vitamiinid ja mineraalid, ja mis on rafineerimata toorsuhkur. «Viimast koos mee, kookosesuhkru, vahtrasiirupi ja muu sellisega võib pidada küll tervislikumaks, aga veresuhkrut mõjutavad nad ikkagi samamoodi kui valge suhkur.»