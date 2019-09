See tegevus võib mõjuda tervisele sama positiivselt kui mõõdukas trenn

Füüsiline koormus tekitab organismis kerge põletikulise reaktsiooni, mille peale suureneb organismis põletikku langetava interleukiini (tsütokiinide alla kuuluv immuunreaktsiooni reguleeriv molekul) tase. See tähendab, et trenn suurendab lühiajaliselt põletikutaset, mille peale organism seda leevendama hakkab. Selle protsessi käigus väheneb ka üleüldine põletikutase, sest põletikku leevendavad molekulid püsivad kehas ringluses pikemalt. See tähendab, et regulaarse trenniga on võimalik hoida organismi põletikutase normi piires ning vältida mitmeid terviseprobleeme. Mida suurem on organismis põletik, seda suurem on risk, et tekib mõni krooniline haigus nagu vähk, diabeet või dementsus.