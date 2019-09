Miks peaks rinnavähiuuringutesse mehi kaasama?

Praegused ravimeetodid põhinevad naistel tehtud katsetel ning ei pruugi avaldada meestele sama mõju. Seetõttu on oluline rinnavähiuuringutesse kaasata ka mehi. Ameerika Vähiliidu andmetel haigestub aastas rinnavähki umbes 2670 meest ning 500 neist sureb. Rinnavähki põdevatel naistel on 83 protsendine tõenäosus ellu jääda, aga meestel 74 protsendine tõenäosus. Osalt on selle põhjuseks asjaolu, et ei osata kahtlustada, et tegemist on rinnavähiga, mehed lähevad väiksema tõenäosusega arstile ning vähk avastatakse märksa hilisemas staadiumis. Arstid soovitavad nii meestel kui naistel jälgida kõiki muutusi rindade piirkonnas – muutused nahal, rindade suurenemine, tükkide tekkimine või valu rindade piirkonnas.

Rinnavähi risk on suurem neil meestel, kelle östrogeeni ehk naissuguhormooni tase on suurem. Östrogeeni tase võib suureneda liigse piima- ja lihatoodete tarbimise tagajärjel, sest kõik loomsed toiduained sisaldavad loomset östrogeeni, mis võib inimese hormonaaltasakaalu mõjutada. Samuti suurendab östrogeeni taset liigne alkoholi tarbimine. Alkohol võib vähendada ka testosterooni kogust organismis. Östrogeeni taset on võimalik vähendada regulaarse trenni ja mitmekülgse ning teadliku toitumisega. Näiteks tegid teadlased kindlaks, et kaunviljad, teraviljad ja soja sisaldavad rohkelt taimset östrogeeni, mida peeti varem hormonaaltasakaalu häirivaks. Nüüd on aga kindlaks tehtud, et taimne östrogeen ei reageeri inimorganismis samamoodi nagu loomne – see blokeerib östrogeeni retseptorid organismis, kuid ei suuda nendega reageerida. See tähendab, et taimne östrogeen võib organismis loomse östrogeeni kogust hoopis vähendada, sest loomsel östrogeenil on kehas saadaval vähem retseptoreid.