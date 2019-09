Toitev suupiste, mis aitab kaalutõusu vältida

Et mõista, kuidas kaks omavahel seotud on, kogusid uurijad 155 000 inimese andmeid 20 aasta jooksul. Muuhulgas vaadati osalejate kaalu, füüsilist aktiivsust ja toitumist. Iga nelja aasta tagant pidid katseisikud andma infot oma kehakaalu ja pähklite tarbimise koguste kohta. Iga kahe aasta tagant pidid nad jagama oma iganädalasi treeningu harjumusi.

Leiti, et kui pähklite tarbimine suurenes poole portsjoni võrra päevas vähenes risk neljaaastase perioodi jooksul kaks kilogrammi või rohkem juurde võtta. Samuti nähti, et kui tõsta pähklite kogus nullist poole portsjonini päevas langes risk sama aja jooksul viis kilogrammi juurde võtta lausa 23 protsendi võrra.

Uurijad arvavad, et peotäie pähklite söömine suupisteks näiteks küpsiste asemel võib takistada vanusega kaasnevad kaalutõusu. Uuring põhines vaatlusel, mistõttu ei saa otseselt öelda, et kaalu säilitamise taga olid pähklid. Siiski arvavad uuringu tegijad, et pähklid aitavad kaalu langetada. Pähklite närimine võtab energiat, mistõttu jääb vähem aega mõelda teistele toitudele. Kõrge kiudainete sisaldus hoiab kõhu kauem täis ja vähendab sagedasi isusid. Pähklites olevad kiudained ühenduvad soolestikus rasvadega, mis tähendab, et rohkem kilokaloreid saab põletatud. Samuti on leitud, et pähklites olev kõrge küllastumata rasvhapete sisaldus suurendab energia kulutamist puhkeolekus.