4 põhjust, miks sa ei saanud täna öösel korralikult magada

Pikas perspektiivis tõstab ebapiisav uni ülekaalulisuse, kõrge vererõhu, südamehaiguste, diabeedi ja isegi enneaegse surma riski. Seetõttu on oluline jälile jõuda, mis und katkestab. Harvardi meditsiinikooli dotsent Suzanne Bertisch toob Harvardi terviseülikooli artiklis välja mõned sagedased põhjused.

Eakatel on sagedamini häiritud uni, kuid me ei peaks automaatselt oma vanust süüdistama.

Mõnikord ärkavad eakad hommikul väga vara ning tunnevad, et peaksid veel magama. See peegeldab aga teadlase sõnul pigem magamamineku ja ärkamise rutiini, kui unehäireid. «Keha ööpäevarütm või magamise ja ärkveloleku tsüklid võivad vananedes äärmuslikult muutuda ning põhjustada varem magama minemist. Kui kell kaheksa õhtul algab bioloogilise kella jaoks öö, siis on täiesti loomulik tõusta kell neli hommikul,» sõnas Bertisch.