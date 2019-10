Raviraha peaaegu koos: närvivalude käes kannatava Silva toetuseks on panustatud 12 000 eurot

Nädal aega tagasi käivitati 33-aastase Haapsalust pärit Silva abiks toetusprojekt. Silva võitleb juba pikemat aega tugevate närvivalude käes, mis on muutnud igapäevaelu väljakannatamatuks. Naist võiks aidata ravi Saksamaa haiglas ning abiprojekti eelarve on kokku 18 000 eurot, millest ravikulutused moodutavad 15 500 eurot.

MTÜ teatas oma Facebooki lehel, et tänase seisuga on kokku kogutud ligikaudu 12 000 eurot ning tehtud ka Saksamaa haigla ettemaks. «Oleme kirjeldamatult tänulikud neile, kes on Silva raviks enda panuse andnud,» kirjutatakse MTÜ lehel.