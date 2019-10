Anorektiku päevik: kujuta ette, et vaatad peeglisse ja näed endas ainult vigu

Kui toidulaualt nii palju olulisi toidugruppe eemaldada, hakkab keha sisuliselt iseennast sööma. Kuna olin suure osa oma keharasvast kaotanud, oli mul kogu aeg külm, ma ei suutnud magada, olin nõrk ja väsinud. Lisaks lõppes mul menstruatsioon ja tekkis akne, mis näitas, et mu hormoonid olid tõsiselt tasakaalust väljas. Mainisin juba eelmises postituses, et ei olnud sotsiaalne ega söönud ja joonud koos sõpradega. Mul oli aga võimatu vältida jõulupühi või sünnipäevasid koos perega. Selle asemel, et neid koosveedetud aegu nautida, mõtlesin vaid kui stressirikas see mulle oli. Mäletan, et ei söönud esmalt terve päeva ning valisin peolaualt vaid kõige «turvalisemaid» valikuid. Kui sõin liiga palju või võtsin midagi ebatervislikku, tundsin end süüdi, et olid kontrolli kaotanud. Treening oli seejärel minu jaoks karistus, mitte nauding.

Halvim osa anoreksia juures on muundunud kehapilt. Kuigi olin äärmiselt alakaaluline ning kondine, ei arvanud ma kunagi, et olen piisavalt kõhn. See näitab selgelt, et tegu on vaimse haigusega, mis võib surmaga lõppeda. Kujuta ette, et vaatad peeglisse ja näed endas ainult vigu. Ma ei sooviks seda mitte kellelegi. Isegi kõigi nende haigussümptomite juures oli väga raske aru saada, et kõik ei ole korras. Komplimendid andsid mulle vaid motivatsiooni juurde ning ma ei märganud, et keegi oleks mind veidralt vaadanud. Mäletan küll üht korda, kui vahetasin jõusaalis riideid ja mingid tüdrukud tegid valju märkuse: «Vaata, ta on anorektik!». See pani mind ennast sel päeval halvasti tundma, aga vaid seetõttu, et arvasin, et nad olid minu vastu ebaviisakad ning kahetsesin, et midagi vastu ei öelnud.