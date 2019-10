Miks on kerelihaste treenimine vajalik igas vanuses inimeste tervisele?

Vööümbermõõdu vähendamine nõuab pisut vaeva: oma roll on nii toitumisel kui liikumisel. Üks oluline samm kerelihaste tugevdamiseks on sellele piirkonnale suunatud lihasharjutused. See tähendab nii alakõhu, selja, puusade ja tuharate treenimist. Siiski on tugevad lihased vaid osa suuremast pildist. Rasva pole võimalik kaotada vaid kõhulihaseid treenides. Rasvkude väheneb kehas aeroobse ja jõutreeningu ning tervisliku toitumise tagajärel.