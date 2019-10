Millega annab märku keha ohtlikult kõrge põletikutase ja kuidas seda toiduga alandada?

Põletik on keha viis end haigustekitajate eest kaitsta. Kuid kui põletikuline reaktsioon kestab liiga kaua või keha saadab signaali, et põletikku tuleb leevendada piirkonnas, kus seda tegelikult pole, võib tekkida terviseprobleeme.

Krooniline põletik on madal, kuid püsiv normi piirist kõrgem põletiku tase, mis suurendab mitme kroonilise haiguse, kuid ka viirushaiguse riski, sest immuunsüsteem on ülekurnatud. Krooniline põletik tekib aga siis, kui organism ei saa haigusest võitu või keha saadab ekslikult välja signaali, et mingis piirkonnas on tarvis põletikku leevendada, kuid tegelikult ei ole. Organism reageerib sellele suuremas koguses valgete vererakkude tootmisega, kuid kui neil pole tegelikkuses midagi teha, võivad nad hakata ründama organeid ja täiesti terveid kudesid.