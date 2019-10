Kuidas Joaquin Phoenix Jokkeri kehastamiseks üle 20 kilogrammi kaotas

Phoenixile ennustatakse Arthur Flecki rolli eest Oscari-nominatsiooni ning mitmete kriitikute silmis on tegemist enneolematu meistriteosega. Arthur Fleck elab rasketes tingimustes: peab üleval haiget ema, on vaesuse tõttu sageli söömata ning peab toime tulema tõsiste psühholoogiliste probleemidega, mida süvendavad inimeste ükskõiksus, õelus ja julmus.

Selleks, et kehastada alatoitunud ja vaimselt ebastabiilset Arthurit, tuli Phoenixil kaotada üle 20 kilogrammi. Phoenix kasutas selleks terviseekspertide abi, et säästa oma vaimset ja füüsilist tervist ning teha kindlaks, et tal ei tekiks ühes kaalukaotusega eluks vajalike toitainete puudust. Mineraalide ja vitamiinide puudus võib põhjustada energiapuudust, ärevust ja mäluprobleeme. Phoenix jälgis, et hoolimata sellest, et ta tarbis oluliselt vähem kaloreid kui inimene iga päev vajab, sisaldaks tema toit hea kvaliteediga valku, süsivesikuid ja kiudaineid. Sellest hoolimata tundis Phoenix, et dieedi pidamine hakkas halvasti mõjuma tema vaimsele tervisele.