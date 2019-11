Mis juhtub, kui süüa iga päev üks viil peekonit?

Tegemist on ühe suurima toitumise ja vähi teemalise uuringuga, mis on seni Suurbritannias korraldatud ning uuringu tulemused kinnitavad teadlaste varasemat seisukohta, et töödeldud liha on tervisele kahjulik. Uuringus osales pea pool miljonit Suurbritannia kodanikku vanusevahemikus 40–69 ning nende toitumist ja tervist jälgiti viie aasta vältel. Selle perioodi jooksul tekkis 2609-l inimesel pärasoolevähk. Inimestel, kes sõid päevas 76 grammi punast või töödeldud liha – kogus, mis on praeguste toitumissoovitustega kooskõlas – oli 20 protsenti suurem pärasoolevähi risk.