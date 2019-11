Tiibeti munga hingamisharjutus, mis vabastab hingamisteed ja puhastab meelt

Tulku Gar Trul Chime Dorje tavatseb hingamisharjutusi teha enne mediteerimist või siis, kui tunneb stressi, väsimust või ärevust. «Puhtad hingamisteed on väga oluline alus, et end hästi tunda,» sõnas ta. Blokeeritud hingamisteed muudavad laama sõnul raskemaks nii südame kui ka kopsude töö ja kogu keha on suurema pinge all. Hingamisteede blokeeritus suurendab ka meelteselgust ja tekitab ärevust. Hingamisharjutustega on tema sõnul võimalik energia kehasse tagasi tuua ja saavutada enda üle suurem kontroll.