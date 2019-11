Mis teeb astmahoo eluohtlikuks?

Astmahoog on tõsine hingamisteede paistetus ja põletik. Hingamisteede lihased tõmbuvad kokku ja tekib liigne lima. Kuigi kerget astmahoogu saab kodus ravida, võivad tõsised juhtumid vajada kiirabi ja ilma õigeaegse ravita olla isegi eluohtlikud, vahendab USA Today .

Astmahoo sümptomite hulgas on tõsine õhupuudus, pitsitus rinnus, köhimine või vilistav hingamine. Isegi, kui astmahoogu ei ole kunagi varem esinenud, ei tähenda see, et seda ei võiks tulevikus tulla.