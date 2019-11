Mida paljastavad meeste tervisekontrollid?

35+ vanuses meestel lisaks ka kõrgest kusihappe tasemest tingitud neeru- ja südamehaiguste riski. Paljud mehed on positiivselt üllatunud, kui saavad infot, et eesnäärmevähi riski on võimalik vereprooviga (PSA) testida. Enamasti ollakse lihtsalt õnnelikud saadud teadmise üle, et analüüsi järgi on vähirisk madal ja küsitakse, et millal jälle kontrollima peab. Vastus on 4 aasta tagant, mis viitab ravijuhisele. Ligi protsendil meestest aga esineb kõrge eesnäärmevähi risk.

SYNLABi laboriarsti dr Meeli Glükmanni sõnul on väga positiivne, et kohe kuu alguses tulid nii paljud mehed oma tervist kontrollima. Kahjuks on enamusel meestel tulemused normist väljas. Meeste tervisekuu raames annab labor koos analüüside tulemustega ka üldised selgitused ning soovitatakse juurde Meestekliiniku või laboriarsti konsultatsiooni. «Kõige sagedamini on probleeme kolesteroolide tasemega, mis on peamiseks südame-veresoonkonnahaiguste riskifaktoriks,» nentis Glükmann. «Osadel on probleeme ka veresuhkru (glükohemoglobiini analüüs) liialt kõrge tasemega, mis on aga otseselt diabeedi riskiks. Osa meestest peab edaspidi elustiili muutma senisest tervislikumaks - toituma tasakaalustatult, olema füüsiliselt aktiivsem ja vähendama kehakaalu. Ei ole harv ka madal meessuguhormooni testosterooni tase, mis võib soodustada kehakaalu tõusu, on metaboolse sündroomi ja 2.tüübi diabeedi tekke riskifaktor ning vähendab ka lihaste sportlikku sooritusvõimet. Sellised tulemused ei rõõmusta, kuid kinnitavad, et aeg ajalt tuleks verenäitajaid kontrollida,» nentis ta. Vereanalüüside tulemused, mis koos arstiga üle vaadatud, sageli n-ö raputavad meest ja panevad elustiili osas muudatusi tegema.