Suurem osa vaktsiinivastaseid reklaame Facebookis olid rahastatud kahe organisatsiooni poolt

Kaks organisatsiooni The World Mercury Project, mida juhib Robert F. Kennedy Jr. Ja California organisatsioon Stop Mandatory Vaccination, ostsid 54 protsenti vaktsiinivastastest reklaamidest, vahendab Washington Post.

Teadlaste sõnul olid tulemused üllatavad. «Suur osa vaktsiinivastasest sisust sotsiaalmeedia platvormidel, näiteks Facebookis ja Twitteris, paistavad orgaanilised, rahvaalgatuslikud arutlused, mida juhivad kogukonnagrupid ja murelikud vanemad,» rääkis üks uuringu autoritest George Washingtoni ülikooli dotsent David A. Broniatowski. Inimgruppide otsustamist uuriv Broniatowski rääkis, et tegu on aga hoopis väikse grupiga, kes proovib levitada palju kahjulikku materjali. Väike vaktsiinivastaste grupp kasutas reklaame edukalt, et oma sihtgrupini jõuda.

Facebook takistab reklaamide levikut

Facebooki süüdistati hiljuti vaktsiinidevastase materjali levitamisel. Selle aasta märtsis teatas sotsiaalmeedia ettevõte peale avalikkuse survet, et keeldub reklaamidest, mis sisaldavad vaktsiinide kohta valeinformatsiooni ja blokeerib reklaamid, mis sisaldavad väärat sisu. Facebook teeb koostööd rahvatervise organisatsioonidega, nagu Maailma Terviseorganisatsioon, kes avalikud vaktsiinipettused avastasid.

Uuring tehti enne, kui Facebook vaktsiinivastaste reklaamide seadusi muutis. Teadlaste sõnul näitab nende uurimustöö, kuidas platvormi valeinformatsiooni levitamiseks kasutati. Ajakirjas Vaccine avaldatud raport on esimene, mis uuris vaktsiinivastaseid reklaame Facebooki reklaamide arhiivis.

Broniatowski ja Marylandi ning John Hopkinsi ülikooli teadlased otsisid avalikust Facebooki reklaamiarhiivist vaktsiinidega seotud reklaame 2018. aasta detsembris ja selle aasta veebruaris. 309 reklaamist olid 163 vaktsiine pooldavad ja 145 vaktsiinide vastased. Vaktsiine pooldavatel reklaamivatel ei olnud ühte või organiseeritud teemat ja rahastajat. Kuigi pooldavaid ja vastaseid reklaame oli sarnane arv, pooldas vaktsiine 83 erinevat gruppi, 75 protsenti vaktsiinivastaste sõnumitest tulid aga viielt grupilt. Kõige enam rahastas reklaame The World Mercury Project ja Stop Mandatory Vaccination.

Sotsiaalmeedias levivad valeväited vaktsiinide kohta on pannud vanemaid oma laste vaktsineerimist vältima või vaktsineerimisega hilinema. Valeinfo ja kahtlemine leetrite-mumpsi-punetiste vaktsiinis panustas oluliselt peaaegu aasta kestnud leetrite puhangusse USAs. Võimalikult eluohtlikesse leetritesse haigestumine on suurem kui viimase kolme aastakümne jooksul. Vaktsiinivastased aktivistid levitasid ka valeinformatsiooni vaktsiinvälditavate haiguste kohta, jättes mulje, et need ei ole ohtlikud.