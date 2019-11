Just nii tihti peaksid tööpäeva jooksul püsti tõusma

Liigne istumine suurendab mitme kroonilise haiguse riski, kuid ka ülekaalulisuse ja depressiooni riski. Ameerika teadlased Michigani ja Columbia ülikoolidest korraldasid uuringu, mille tulemusel selgus, et pikalt istumine suurendab oluliselt varajase surma riski.

Uuringus osales 7985 üle 45-aastast inimest, keda jälgiti puusale kinnitatud anduriga, et saada aimu nende istumisharjumustest. Osalejad kandsid andurit kogu ärkvel oldud aja seitse päeva järjest. Osalejad jaotati tulemuste põhjal nelja rühma ning tulemuste arvutamisel arvestati teisi elustiilifaktoreid nagu suitsetamine ja alkoholi tarbimine.

Tulemustest selgus, et neil, kes istusid kõige lühemat aega järjest, oli kõige väiksem varajase surma ja krooniliste haiguste risk. Kõige kauem istunud inimestel, kes ei tõusnud päeva jooksul eriti püsti ega liigutanud ennast, oli märksa suurem krooniliste haiguste ja surma risk.

Enamik täiskasvanuid on kuni kümme tundi päevas passiivsed ning see seab ohtu nende füüsilise ja vaimse tervise. Teadlased soovitavad iga 30 minuti tagant püsti tõusta ja sirutada või veidi liigutada, et säästa tervist ja vähendada haiguste riski.