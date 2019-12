Oluline teada: need on täiskasvanu normaalse une tunnused

Ravijuhendis on toodud soovitused nii perearstidele kui ka kõigile teistele spetsialistidele, kes unehäire diagnostikaga esmatasandil kokku puutuvad. Selle kasutuselevõtt loob eelduse ühtlasemaks käsitluseks esmatasandi- ja eriarstiabis. Lisaks ravijuhendile koostati juhend ka patsientidele, mis selgitab sagedamini esinevaid unehäireid ning sisaldab unepäevikut, mille abil on arstil võimalik põgusalt inimese unerežiimi ja võimalikke unehäireid hinnata. Patsiendijuhendid on peagi kättesaadavad kõigis perearstikeskustes.

Unemeditsiini Seltsi juhatuse pikaaegne juht ja ravijuhendi töörühma eestvedaja pulmononoloog doktor Erve Sõõru ütles, et kuna unehäired on elanikkonna seas sage nähtus ning kahjuks ka aladiagnoositud, soovitab ta ravijuhendit lugeda kõikidel kolleegidel. «Juhend annab unehäiretest hea ülevaate ja võimaluse unehäirete all kannatajaid paremini ära tunda. Olen veendunud, et inimene ise ja perearst saavad juba enne eriarstile pöördumist palju ära teha ja suurem osa unehäireid on minu kogemust mööda edukalt ravitavad,» selgitas doktor Sõõru.

Unehäirega on tegemist siis, kui inimene hommikul ärgates ei tunne end puhanuna, kui inimene pole rahul oma unega või segab tema magamine teisi inimesi. Unehäiretel on erinevaid põhjusi, nad kulgevad erinevalt ja põhjustavad erinevaid terviseprobleeme.

Unekvaliteet on tähtis

Kuna sageli ei osata endal unehäireid kahtlustada, ei pöördu pooled kaebustega inimesed ka arsti poole. Kuigi täpsed andmed unehäirete levimuse kohta Eestis puuduvad, on nutikellade andmete analüüsil leitud, et eestlane magab kauem kui paljud teised rahvad, kuid meie unekvaliteet on kehvem. Lääne-Euroopas on vanemate kui 15-aastaste seas tehtud läbilõikelise uuringu kohaselt unehäired 31 protsendil inimestel.

«Une kvaliteeti on uuritud ja leitud, et see on seotud ühiskonna üldise stressitasemega, nutisõltuvusega, ülekaaluga, neid näitajaid on veelgi,» tõi doktor Sõõru välja.

Une lühiajalist häirumist kogevad enamik inimesi, näiteks stressi või leina ajal, kuid unehäired võivad kesta ka pikemat aega. Unehäired võivad jääda tähelepanuta mittespetsiifiliste päevaste ja öiste sümptomite (nt väsimus ja norskamine) ning kaasuvate vaimsete ja kehaliste haiguste tõttu.

Avastamata ja ravimata unehäired suurendavad riski kõrgvererõhktõvele, diabeedile, südame- ja ajuinfarktile, samuti ka töö- ja liiklusõnnetustele. Kui inimene kahtlustab endal unehäiret, siis tuleks esmalt pöörduda perearsti poole, kes teeb vajadusel täiendavad uuringud, määrab esmase ravi ning suunab vajadusel unega tegelevale spetsialistile.

Eestis tarvitavad ilmselt paljud unerohtusid hea une lootuses. Harv pole seegi, kui voodipartner tarvitab unerohtu, mis annab talle võimaluse norskaja kõrval magada, teadmata, et paljud unehäired on ravitavad. «Siiski on hea meel tõdeda, et unehäirete kahtlusel käiakse varasemast enam arstil,» tunnustas doktor Sõõru.

Täiskasvanutel on tavapärase une tunnused: