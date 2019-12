Harjumused, mis muudavad hambad tugevamaks

Hambaid kaitsev õhuke emailikiht aitab neid lagunemise eest kaitsta. Email katab hambakrooni ehk nähtavat osa hambast. Email on poolläbipaistev, mistõttu peamine hambamaterjal dentiin annab hammastele nende värvuse. Kohv, tee, punane vein või puuviljamahl võivad hambaemailile plekke jätta. Regulaarne hambaarsti külastamine ja hammaste puhastamine eemaldab enamiku plekkidest ja aitab hammastel tervena püsida.

Email kaitseb hambaid mehhaaniliste kahjustuste, kuid ka kemikaalide ja temperatuuri mõjude eest. Erinevalt murtud luust ei uuene kahjustunud hambaemail, sest see ei sisalda elusrakke. WebMD annab nippe, kuidas hambaemaili tugevana hoida.

Hambaemaili võib kulutada liiga kiire ja tugev harjamine. Kasuta pehmete harjastega harja ning hoia seda igemetega 45kraadise nurga all. Liiguta harja edasi-tagasi lühikeste, õrnade liigutustega umbes ühe hamba võrra. Oota hammaste pesuga vähemalt tund aega peale maiustuste või tsitrusviljade söömist. Happelised toidud võivad hambaemaili pehmendada ja muuta seda kahjustustele vastuvõtlikumaks.

Ameerika hambaliit kutsub fluoriidi looduslikuks kaariesega võitlejaks, sest see tugevdab hambaemaili ja aitab varases staadiumis kaariest parandada. Fluoriid teeb hambad toidust ja bakteritest tekitatud hapete suhtes vastupidavamaks. Fluoriidiga hambapastat soovitatakse alates esimeste hammaste tekkimisest. Samuti võib kaariest ennetada fluoriidiga suuloputusvedelik. Loe ka, millal fluoriid võib ohtlik olla.

Tõsiste kõrvetiste puhul võivad seedehapped suhu tagasi jõuda, kus need söövitavad hambaemaili. Söömishäire buliimia, mille puhul inimene oksendab peale söömist, on hammastele samuti kahjulik. Mõlema seisundi puhul tuleks pöörduda ravi leidmiseks arsti poole.

Kui ujumisbasseinid ei ole korralik klooritatud, võib vesi liiga happeliseks muutuda. Hammastega kokkupuutudes võib see neid kahjustada, mistõttu tasub basseinis ujudes suu kinni hoida.

Sülg aitab kaariest tekitavat toitu ja baktereid minema uhtuda. Samuti võitleb see happeliste toitude mõjuga. Joo tihti vett, et suud puhta ja niiskena hoida. Suhkruvaba nätsu närimine või imemiskommi imemine aitab samuti süljel voolata.

Mõned inimesed kipuvad ülemisi ja alumisi hambaid krigistama, seda eriti öösel. Aja jooksul võib see hambaemaili kulutada. Kui sul on krigistamisega probleeme, räägi hambaarstiga, kes võib soovitada spetsiaalset hambakaitset.

Et hambaid tugevana hoida, külasta hambaarsti iga kuue kuu tagant. Arst märkab kaariest ja hammaste krigistamist enne, kui need juba kahju teinud. Hambaarst saab kindlaks teha, kas saad piisavalt fluoriidi, et hambaemaili tugevdada.