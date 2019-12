Arst selgitab, miks ülesöömine ohtlik võib olla ja kuidas seda vältida

Pühade ajal on oluline jälgida tarbitava toidu koguseid ning mitte liiga palju süüa. Samuti tuleks perearsti sõnul vähendada ka kohvi ning alkohoolsete jookide tarbimist.

«Korraga liiga palju süües tekib seedenäärmetes häireolukord ja suureneb järsult vere juurdevool seedeelunditesse. Aju annab oma verevarustuse vähenemisest märku unisuse ja loidusega. Seedetraktis võib see aga esile kutsuda tugevaid talitlushäireid või lausa põletikku. Eriti ohtlik on liigsöömine südame- ja suhkruhaigust põdevatele ning kõhunäärmepõletiku ja sapikivide käes vaevlevatele inimestele,» lisab Saadi.

Toitumisterapeut Triin Muiste tõdeb samuti, et ülesöömisega kaasuvad seedeprobleemid ja kehv enesetunne.

Kõige parem ülesöömisest hoidumise viis on toitumisterapeudi sõnul liikumine. «Hoia end tegevuses, ära istu terve õhtu või päev laua taga ega söö, vaid mängi lastega, käi jalutamas,» annab Muiste näpunäiteid.

Samuti soovitab ta valida menüüsse kergemaid ja kergesti seeditavaid toite. «Näiteks võiks laual olla kindlasti värsket salatit, puuvilju – parimad siin on näiteks papaia või ananass, mis sisaldavad häid seedeensüüme nagu papaiin ja bromelaiin. Kala on hea. Kui tahta kindlasti traditsioonilisi toite süüa, siis võta neid väga väike ports. Aga salatit ikka juurde,» õpetab Muiste.

Samuti võiks proovida söömise kõrvale mitte juua. «Kui me joome ja sööme samal ajal, siis ei saa toit seedima hakata,» selgitab Muiste. Süsivesikute seedimine hakkab suust ja vajab toidu läbimälumist. «Valgud hakkavad seeduma maos happe abil – kui joome, siis esiteks ei näri me toitu hästi läbi ja jäävad liiga suured tükid. Teiseks, kui on palju vedelikku, siis see lahjendab maomahla,» räägib toitumisterapeut.

«Rahulikum söömine aitab ka – kui sööd, siis keskendu toidule!»

Muiste sõnul jäetakse vahele päevased söögikorrad, põhjendades seda sellega, et õhtul peab palju sööma. «See on täiesti vale, kindlasti tuleb ka päeval süüa, sellega just väldimegi ülesöömist,» rõhutab Muiste.

Kui vahepeal saab aga siiski andutud jõululaua külluslikule kiusatusele või kiirtoiduneeludele, võib ree peale tagasi saada üsna lihtsasti. «Tuleb regulaarselt süüa ning loomulikult liikuda ka,» ütleb toitumisterapeut.