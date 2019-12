EMO juht avaldab, millise ohtliku tervisehäda võib põhjustada liigne söömine koos napsitamisega

Tema sõnul ei ole pühadeaegse südame sündroomi Eestis mõistena kasutusel, kuid maailmas on täheldatud, et pühade ajal tekivad südamerütmihäired alkoholi liigtarvitamise tagajärjel. «Kui juua palju alkoholi, süüa hapukapsast kõvasti peale, siis kõht ägiseb ja alkohol põhjustab südamerütmihäired. Mõõdukus on voorus,» paneb Põlluveer inimestele südamele.

Jõulud EMO-s ei erine argipäevadest, kuid täheldada võib muretsevate sugulaste poolt kohale toodavate vanurite suuremat hulka, tihti tuuakse neid igaks juhuks kontrolli. «EMO on valmis erakorralist abi andma 24/7, aga igaks juhuks pöördumine ei ole vajalik. Soovitan pigem pakkuda eakale emotsionaalset tuge, mitte tuua EMOsse. Kui on mingi tervisemure, soovitan pöörduda esmalt perearstile või helistada perearsti telefoniliinile. Veetke pühad koos oma eaka lähedasega, ärge tooge teda igakss juhuks EMO. Vanainimesel on lähedastega palju mõnusam olla pühade ajal kodus kui EMOs järjekorras istuda,» räägib dr Põlluveer.