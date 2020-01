Levinud probleemi tagajärjel ärkas noor naine üles näohalvatusega

Enne näohalvatuse tekkimist tundis Californiast pärit 29-aastane Ferguson, et tema keel on muutunud tuimaks ja lõuas tuikab valu, nagu keegi oleks teda löönud, vahendab Daily Mail. Järgmisel hommikul ärgates oli muutunud tundetuks kogu näo parem pool. Selle katsumusega on ta nüüd pidanud rinda pistma eelmise aasta augustist alates.

Vanemad viisid ta haiglasse, kus arstid diagnoosisid tal Belli paralüüsi ehk näonärvi halvatuse, ning määrasid suukaudsed steroidid ja viirusevastased ravimid.

Meedikud ütlesid, et tema seisundi põhjustas stress, ja väitsid, et midagi selle vältimiseks poleks saanud teha.

Belli paralüüs on tavaliselt ootamatult tekiv seisund, mis põhjustab ühe näopoole tundetuks ja liikumatuks muutumist. Selle põhjuseks on peamiselt põletikuliseks muutunud näonärv. Arvatakse, et osadel inimestel mängib Belli paralüüsi tekkimises rolli nõrgendades immuunsussüsteem, mis soodustab närvipõletikku. Immuunsüsteemi võib omakorda oluliselt nõrgestada suur stress.

Näonärv on ühendatud ajuga, mis edastab teavet lihaste juhtimiseks. Kui näonärv on põletikus, võib see häirida signaale, mida aju saadab näo lihastele, põhjustades näo ühepoolset halvatust.

Algselt külmetust kahtlustanud Ferguson käis halvatusele eelnenud päeval ka kliinikus ja sealne õde ütles tema veidi juba viltu kiskuvat naeratust märgates, et selline seisund võib tabata. Sestap ei olnud naine järgmisel hommikul ärgates surmani hirmunud.

Tema üks näopool on kivistunud nüüd justkui jokkerlikku naertusse. Muutus välimuses tekitas Fergusonis ebakindlust ja alguses hoidis ta võõrastest eemale. Naine kasutas aga sotsiaalmeediat teiste kannatanutega kontakteerumiseks ja on sellest ajast alates saanud rohkem kui 12 000 jälgijat Instagramis, kus ta jagab oma teekonda.

Näonärvi taastumine võib võtta kuus kuud ja sedamööda annab järele ka halvatus, ent mõnigi kord pole paranemine täielik ja probleemid jäävad püsivalt kimbutama.