Ida-Tallinna keskhaiglas alustab tööd seljaravikeskus

Lülisambakeskus alustas ideega pakkuda seljahaigustega inimestele kirurgilist abi, kuid nüüd nähakse vajadust palju laiemalt. «Tänu sellele, et meie juurde on nii palju haigeid koondunud, näeme, et kirurgilist abi on vaja vaid väikesele osale inimestest – enamus vajab konservatiivset ravi. Just see grupp vajab seljaravikeskust,» rääkis doktor Rasmus Allikvee.

«Meie sõnum on, et suur osa patsientidest saavad elada normaalselt. Meil kõigil valutab vahel selg ja kui teil on selg kõver, siis ei pea käima kuskil rippumas või venitamas, vaid võib võtta rahulikult. Kui tekib mingi probleem, saab pöörduda seljaravikeskusesse ja vaatame üle, millist ravi vaja on. Kõik vanusegrupid on kaetud,» selgitas doktor Toomela.

Lülisambakirurgide sõnul on paljudel inimestel seljad kõverad, aga nad ei pruugi mitte kunagi sattuda arsti juurde. «Need inimesed vajavad haiguse kohta teavet, mitte hirmutamist, et on tõsine haigus. Tegelikult elab skolioosihaige samamoodi nagu teised, lihtsalt on väikesed eripärad. Ei pea muretsema,» ütles doktor Allikvee.

Ida-Tallinna keskhaiglas jagatakse haiged vastavalt kaebustele ja haigustele erinevate üksuste – seljaravikeskus, lülisambakirurgia polikliinik, skolioosikeskus – vahel. Seljahaigustega patsiendid suunatakse seljaravikeskusesse, kõverustega aga skolioosikeskusesse. «Neile, kellel kõverus ei tekita probleeme, anname teavet, kuidas käituda, kriitilistele haigetele teeme operatsioon,» selgitas doktor Toomela.