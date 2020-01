Läbipõlemine tööl võib suurendada eluohtliku südamehaiguse riski

Ebaregulaarne südamerütm võib viia trombide, insuldi, südameinfarkti ja teiste surmavate südameprobleemideni. Lõuna-California Kecki meditsiinikooli teadlased tahtsid näha millist mõju avaldab krooniline stress ja läbipõlemine väljakujunevale südame kodade virvendusarütmiale ehk värisevale või ebaregulaarsele südamerütmile, vahendab Market Watch.

Kodade virvendusarütmia põhjust ei mõisteta veel täielikult. Teatakse, et füsioloogilised hädad on haiguse riskifaktoriks. Uurijate meeskond otsis aga virvendusarütmia seoseid läbipõlemisega. Teadlased vaatasid 25-aastase perioodi jooksul rohkem kui 11 000 mehe ja naise terviseseisundit, kellel ei olnud vaadeldud perioodi alguses kodade virvendusarütmiat. Osalejad läbisid 25 aasta jooksul viis tervisekontrolli, kus hinnati nende viha, läbipõlemist, sotsiaalset tuge ja antidepressantide kasutamist.

Need, kes teatasid kõige rohkem läbipõlemisest, olid 20 protsenti suurema riski all südame kodade virvendusarütmiaks võrreldes nendega, kellel läbipõlemise tunnuseid ei olnud. Sarnast seost ei leitud aga viha, antidepressantide kasutamise või kehva sotsiaalse toega.

Teadlased märkisid, et läbipõlemist seostati põletiku ja keha füsioloogilise stressireaktsiooniga. Kui need kaks asja muutuvad krooniliseks, võib see südamekude kahjustada ning lõpuks viia arütmia tekkimiseni.

Kuna tegemist oli vaatlusuuringuga, siis tuleb teadlaste sõnul tulemustega veel tööd teha, et vaatlusel põhinevad seosed välja juurida. Siiski viitab aina rohkem teadustöid sellele, et läbipõlemine on tõsine meditsiiniline probleem.

Eelmise aasta mais tähtsustas Maailma Terviseorganisatsioon uute juhistega tööl läbipõlemise ohtu vaimsele tervisele. Läbipõlemine defineeriti täpsemalt WHO käsiraamatus, mis juhendab meditsiiniteenuste osutajaid haiguste diagnoosimisel. Kuigi läbipõlemine ei ole käsitletud eraldi haigusena, on toodud välja, et see võib olla terviseseisund, mis vajab meditsiinilist abi.

Arstid võivad läbipõlemise diagnoosida järgmiste sümptomitega: