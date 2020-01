Mis on parim viis vananemist aeglustada?

Teadusuuringutest on selgunud, et ainuüksi vananemine ei põhjusta haiguseid enne 90ndat eluaastat, kuid elustiil, toitumine ja füüsiline aktiivsus mõjutavad oluliselt seda, kui kaua ja kui tervelt inimene elab. Teadlased hoiatavad, et vähene füüsiline aktiivsus suurendab oluliselt vähi, diabeedi, dementsuse ja südamehaiguste riski.

Suurbritannia teadlased leidsid, et vähem kui pooled 16–24-aastased teevad piisavalt trenni ning alla kümne protsendi 65–74-aastastest on füüsiliselt aktiivsed. Sageli aetakse kehv füüsiline vorm segamini vanadusega ning tegelikult on võimalik kõigil inimestel sõltumata vanadusest ja terviseprobleemidest oma elukvaliteeti trenniga parandada. On ekslik arvata, et kui füüsiline aktiivsus on inimesele raske või ebamugav, ei peaks sellega tegelema. Teadlased on kindlaks teinud, et füüsilist võimekust, lihasmassi ja luutihedust on võimalik parandada igas vanuses.

Uuringutest on selgunud, et iga päev jalgrattaga sõitvad 55–79-aastased saavad igapäevaste toimetustega väga hästi hakkama ning neil ei esine liigeseprobleeme või valusid. Samuti on iga päev jalutavate või rattaga sõitvate vanainimeste vaimne võimekus parem kui neil, kes ei ole füüsiliselt aktiivsed.