Hiiglaslikud rinnad rikuvad 29-aastase naise elu

29-aastane Danielle Sullivan rääkis väljaandes Daily Mail , et ta ei suuda väljakannatamatu selja-, õla-, ja põlvevalu tõttu rohkem kui 15 minutit järjest kõndima. Naine ei saa rindade tõttu öösiti normaalselt magada ning tal tekivad rindadele regulaarselt lahtised haavandid ja sinikad, mis vajavad eraldi hoolt, et vältida infektsioone. Danielle võtab regulaarselt tugevatoimelisi valuvaigisteid, kuid need ei ole piisavad, et leevenda pidevat valu.

Suurte rindade tõttu ei saa naine tavalistest poodidest riideid ja pesu osta ning peab need e-poodidest tellima. Ka siis eelistab ta lohvakaid riideid, sest üritab oma rindu varjata, sest lisaks pidevale valule on naisel tekkinud väljas käies ärevus, sest ta muretseb, et suured rinnad on esimene asi, mida inimesed tema juures märkavad. Valu ja rindade suuruse tõttu ei ole tal võimalik teha regulaarselt trenni ning ka igapäevased toimingud ja laste eest hoolitsemine on talle raske.