Miks uni on hea tervise tagamiseks hädavajalik ning kuidas mõjub kehale unepuudus, räägib 4 Kliiniku kliiniline psühholoog ja unenõustaja Krista Peet.

Une ajal toimub psühholoogi sõnul ajus mitmeid protsesse, mis on meie tervise jaoks olulised. Näiteks toimub une ja eelkõige sügava une ajal aktiivne kasvuhormooni tootmine, mis on vajalik kehaliseks arenguks ja rakkude uuenemiseks. Uni on väga oluline ka teiste keha hormoonide taseme reguleerimisel. Näiteks võib unepuudus tuua kaasa nii kilpnääret stimuleeriva hormooni taseme tõusu, suguhormooni prolaktiini taseme languse kui ka isu reguleerivate greliini ja leptiini tasakaalu häirumise, tõi Peet välja.

Lisaks sellele, et une ajal tegutseb aju keha heaolu nimel, hoolitseb aju ka iseenda eest. Une ajal toimub ajust kahjulike ainete välja uhtumine, mis teadlaste hinnangul võib näiteks vähendada Alzheimeri tõvesse haigestumise riski. Unel on oluline roll ka meie mälu töös. Nimelt toimub une ajal päeva jooksul kogutud info sorteerimine ning olulise info talletamine pikaajalisse mällu. Kui päeva jooksul tõstab lisanduv info ajurakkude vahelist elektrilist aktiivsust, siis uni aitab seda taas rahustada, mis annab võimaluse uue info omandamisele. Väljatoodu on aga psühholoogi sõnul vaid killuke kõigest, mis une ajal ajus ja kehas toimub. Unepuudus mõjutab nii meie füüsilist tervist, immuunsüsteemi tööd, südame- ja veresoonkonna tööd, vähkkasvajate arengut, kui ka vaimset tervist: meeleolu, tähelepanu, analüüsivõimet.

Piisab ühest uneta ööst

Juba üks magamata öö võib mõjutada oluliselt meie füüsilist ja vaimset enesetunnet. Näiteks võib isegi lühiajaline unepuudus tõsta oluliselt ärevustaset või alandada meeleolu. Mis puudutab meie vaimsed võimeid, siis juba üks magamata öö võib meie keskendumis- ja reaktsioonivõime ning visuaal-motoorsed võimed viia samale tasemele kui kerge joove. Lühiajalisest unepuudusest taastub inimene õnneks üpris kiiresti.

See, millised efektid kehale on pikaajalisel, mitmeid kuid järjest kestnud unepuudusel, sõltub keha üldisest tervislikust seisundist. Mõni inimene suudab pikalt kroonilise unepuuduse tagajärgedele vastu seista, teistel võib tulla aga rinda pista mitmete terviseprobleemidega nagu nõrgenenud immuunsüsteemi tõttu enam viirushaigustesse haigestumine, südame- ja veresoonkonna haigused, ainevahetushäired ja ka depressioon või ärevushäired.

Kuldreegel on hoida oma uni võimalikult regulaarsena. Kuigi suur osa inimestest on nädala sees unevõlas ning proovib seda nädalavahetusel tasa teha, siis tegelikult ei ole selline unerütm tervisele parim. Teine kurjajuur, mis unerütmi rikub, on päevased uinakud. Kui päeval tekib väga tugev unisus, siis pigem eelistada lühikesi, ca 20 minuti pikkuseid uinakuid. Nii saame me läbi uinaku turgutatud, kuid see ei riku meie öist und.

Peeti sõnul saab enda unekvaliteeti hinnata ka ise. Välja puhkamise korral on olemas energiat nii vaimsete kui füüsiliste tegevustega tegelemiseks ning meil on lihtne igapäevatoimetustega hakkama saada. Välja puhkamise jaoks on vaja jälgida nii oma une kvaliteeti ehk kas esineb kõiki vajalikke unestaadiume vajalikus vahekorras kui ka kvantiteeti kas une pikkus on piisav.

Pikisilmi und ootama jääda ei tasu

Kuigi soovitusi on väga erinevaid, alates rahustavatest taimeteedest kuni lammaste lugemiseni, siis praktikas kõige kasulikum nipp on mitte jääda voodisse vähkrema, vaid pigem tulla uinumisraskuste korral voodist välja ja tegeleda mõne rahustava tegevusega, mis aitaks mõtteid rahulikumale rajale juhtida. Väga head tegevused on näiteks käsitööga tegelemine, ristsõnade lahendamine või audioraamatute kuulamine. Samas tuleb olla tähelepanelik, et mitte valida liiga huvitav tegevus. Näiteks võib huvitava raamatu lugemine hoopis teha uinumisele karuteene, nentis Peet.

Täiskasvanu soovituslikuks unetundide arvuks loetakse 7-9 tundi. See tähendab, et kui inimene magab keskmiselt 9 tundi, siis seda loetakse normaalseks une pikkuseks ning seepärast veel muretsema ei pea. Teatud juhtudel võib lugeda ka kuni 10-tunnist ööune vajadust normaalseks, kuid kui uni jääb iga päev üle 10 tunni ning unisus on jätkuvalt probleemiks, siis tuleks konsulteerida unearstiga. Kõrget unetundide arvu on seostatud mitmete kehaliste häirete esinemise riskiga nagu diabeet, südamehaigused ning viljatus. Samas tuleb silmas pidada, et seos võib olla ka vastupidine, st südamehaigused toovad kaasa pikenenud une, mitte vastupidi, tõi psühholoog välja.

Une võivad rikkuda:

manustatavad ained: nii kofeiin, alkohol kui ka väga rasvane toit;

nutiseadmete kasutamine: vahetult enne magamamineku aega ekraani ees istumine takistab aju uinumist;

magamistoa kliima: parima une tagab pime, jahe ja piisavalt õhutatud ruum.