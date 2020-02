9 rahustavat tegevust, mida parema une nimel proovida vahetult enne magamajäämist

Tee nimekiri homsetest kohustustest. Sageli segavad uinumist peas tiirlevad mõtted homsetest tegevustest ja kohustustest. Et kõik need meelde jääks ja tehtud saaks, võiks need eelneval õhtul kirja panna. Kui õhtu jooksul nende jaoks rohkem ettevalmistusi tegema ei pea, siis viska vähemalt selleks ajaks need mõtted peast ning naudi oma vaba aega.