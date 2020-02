Tõhusad nipid, kuidas hoida kaal kontrolli all ja tervis korras ka kõrgemas eas

Vananemisega kaasnevad mitmed kehalised muutused, mis võivad mõjutada inimese füüsilist võimekust, tervist ja igapäevast enesetunnet. Iga inimene vananeb eri tempos ning seda protsessi mõjutavad sellised faktorid nagu elukeskkond, kehakaal, toitumine, stress, elatustase, füüsiline aktiivsus ja geneetika.

Kas numbrid loevad?

Vanus on tervise seisukohalt samuti, kuid see ei pea olema paratamatus. Teadlased eristavad kahte sorti vanust: kronoloogilist vanust ehk inimese vanust aastates ning keha bioloogilist vanust. Harvardi Ülikooli geneetika professor David Sinclairi sõnul ei ühti enamiku inimeste bioloogiline ja tegelik vanus, mis tähendab, et enamikul inimestest on potentsiaali oma elukvaliteeti oluliselt parandada ning vananemist aeglustada ja ümber pöörata. Bioloogiline vanus on põhjus, miks mõni 70-aastane inimene näeb välja nagu 60-aastane ja on füüsiliselt sama võimekas kui 50-aastane. Samuti võib mõni 60-aastane näida oma kronoloogilisest vanusest märksa vanem ja põduram. Bioloogiline vanus sõltub enamjaolt elustiilist ning annab märksa täpsema ülevaate inimese tervislikust seisundist.

Vananemisprotsess sõltub suuresti sellest, kuidas inimene toitub, milline on tema stressi tase ja kui usinalt tegeleb ta trenniga. Pärast 30. eluaastat hakkab kehakoostis, seedimine ja hormonaaltasakaal muutuma nii, et organismis hakkab vähenema lihasmass ja luutihedus. Iga kümne aastaga võib inimene kaotada 8–10 protsenti oma lihasmassist, mis asendub sageli rasvkoega. Lihasmass kulutab päeva jooksul oluliselt rohkem energiat ehk kaloreid kui rasvkude ning mida vähem lihasmassi inimesel on, seda aeglasem on seedimine ning seda kergemini kasvab kehakaal. Kehakaal on määrava tähtsusega number, sest kõrgemas eas väheneb organismi võimekus end krooniliste haiguste eest kaitsta ning ülekaal ja rasvumine on krooniliste haiguste üks suurimaid riskitegureid. Samuti koormavad liigsed kilod liigeseid ning vähendavad füüsilist võimekust.

Sageli on elukvaliteedi ja tervise parandamisel suureks takistuseks vanusega seotud negatiivsed tõekspidamised ja suhtumine. Inimesed kipuvad nägema kroonilist valu, füüsilise ja vaimse võimekuse vähenemist ning haiguseid paratamatusena. Teadlased ja meditsiinieksperdid on aga üha enam hakanud rõhku panema teadlikkuse tõstmisele – inimestel on vanusest sõltumata võimalik igal hetkel langetada otsus oma elukvaliteeti parandada.

Kasuta või kaota

Nii lihasmassi kui luutiheduse kadu on võimalik peatada ja ka kõrges vanuses ümber pöörata, aga selleks tuleb lihastele piisavalt tegevust leida. Keha on programmeeritud energiat säästma, mis tähendab seda, et kui mingeid lihaseid piisavalt kaua mitte kasutada, ei pea keha vajalikuks neid säilitada.

Lihaste funktsioon on lisaks keha liigutamisele ka luude ja liigeste kaitsmine. Mida vähem teevad tööd lihased, seda suurem koormus on liigestel. Nõrgad lihased suurendavad liigeseprobleemide ja vigastuste riski, treenitud lihased seevastu aitavad ennetada liigesevalu ja võimalikke vigastusi.