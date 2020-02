Vähene puu- ja juurviljade tarbimine võib olla levinud vaimse häire põhjuseks

Teadusuuringust on selgunud, et neil, kes tarbisid päevas vähem kui kolme erinevat puu- ja juurvilja, oli 24 protsenti suurem ärevushäire diagnoosi risk. Samuti leiti seos keha rasvaprotsendi ja ärevushäirete riski vahel. Kui keharasva osakaal on üle 36 protsendi, on ärevushäirete risk ligi 70 protsenti suurem.

Mida suurem on rasvaprotsent kehas, seda suurem on põletiku tase ning mitmetest teadusuuringutest on selgunud, et keha põletiku tase mõjutab depressiooni ja ärevushäirete riski.