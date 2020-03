Arst selgitab: kas koroonaviiruse puhangu ajal on spordisaalis käimine ohutu?

Kas seda on piisavalt, et kaaluda avalikes kohtades viibimise vältimist? Üheks selliseks kohaks on näiteks jõusaal, kus jagatakse seadmeid ja puututakse seetõttu kokku teiste inimeste higi ja tõenäoliselt ka muude kehavedelikega (aevastuse või köhimise tagajärjel seadmetele lendavate pritsmetega).

Kui mures sa peaksid koroonaviiruse leviku tõttu jõusaalis olema, millal on parem koju jääda, ja kas higi ning hantlite vahetamine on riskiteguriteks, selgitavad Stanfordi ülikooli nakkushaiguste arst dr Aruna Subramanian ja korporatsiooni WebMD juhtiv tervishoiuametnik dr John Whyte.

Spordisaalid (nagu ka teised avalikud kohad) on turvalised, kui rakendatakse ettevaatusabinõusid, ütles dr Whyte Popsugarile. Seda seetõttu, et koroonaviirus levib enamasti otsesel kokkupuutel piiskadega, mis vabanevad aevastamisel või köhimisel. Tõenäosus saada koroonaviirus saastunud pinda puudutades on tavapärasest väiksem (siiski võimalik). Teisisõnu – suurema tõenäosusega saate koroonaviiruse aevastava või köhiva inimese kõrval seistes, kui hantleid ja teisi üldkasutatavaid seadmeid jagades.

«Kui teie piirkonnas pole just täielikku karantiini, siis ei tohiks jõusaali minek probleemiks olla,» ütles dr Whyte ja lisas: «Paljud spordisaalid kasutavad seadmete desinfitseerimiseks haigla kvaliteediga puhastusvahendeid». Siiski soovitab dr Whyte helistada oma kohalikule teenusepakkujale ja uurida, milliseid ettevaatusabinõusid nad rakendavad ning milline on spordiasutuse enda soovitus selles osas.

Eelnevad soovitused ei laiene neile, kes kuuluvad riskigruppi (kroonilise haigusega või vanemad inimesed). Dr Subramanian soovitab püsida kodus ka kõigil neil, kes on kõrge riskiga inimese peamised hooldajad.

«Kui teil on isiklikult Covid-19 sümptome (palavik, väsimus, kuiv köha), siis peate pöörduma meditsiinitöötaja poole ja laskma end testida,» ütles dr Whyte. «Olukord võib tekitada vajaduse end karantiini panna ja vältida kokkupuudet teiste inimestega,» lisas ta. Mõlemad arstid on seisukohal, et sümptomite esinemisel ei tohiks kodust välja minna, jõusaali ammugi mitte.

Kas koroonaviirus võib levida higi kaudu?

Dr Whyte'i sõnul puuduvad tõendid selle kohta, et Covid-19 leviks higi kaudu. «See on hingamisteede viirus, seega viirus ründab kopse,» selgitas ta. «Higi ei sisalda hingamisteede vedelikke, seega ei olda praegu arvamusel, et higi on viiruse allikas.»

Kuidas saan koronaviiruse puhangu ajal jõusaalis turvaliselt viibida?

Mõned ettevaatusabinõud, mida koronaviiruse puhangu ajal spordisaalis kasutusse võtta: