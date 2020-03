Füsioterapeut räägib, kuidas treenida krooniliste haiguste ja valu korral

Treening on osa ravist

See, kuidas erinevate krooniliste hädadega treenida, on keeruline küsimus. Kehale on oluline saada vaheldusrikast, motiveerivat, pingutust nõudvat ent mitte liigselt koormavat treeningut. «Olulist rolli mängib ka see, millise kroonilise haigusega on tegemist. Näiteks on võimalik parandada kopsuhaiguste puhul respiratoorset võimekust hingamislihaste treenimise ja spetsiaalsete harjutustega, mis õpetavad inimesele, kuidas hingata diafragma abil võimalikult sügavalt või köhides sekreeti end väsitamata väljutada,» märgib füsioterapeut. Kopsuhaiguste puhul on ka oluline säilitada rindkere liikuvus, sest jäigastunud ja lühenevad roietevahelised lihased mõjutavad ja hingamise tõhusust. Samuti väheneb Vilipuu sõnul sageli ka alajäsemete suuremate lihaste vastupidavus ja jõud, mille tõttu väheneb inimese tasakaaluvõime. Eriti musta stsenaariumi järgi võib kukkumise tagajärjel tekkinud luumurru või muu vigastuse järel pikk voodis veedetud aeg tuua kaasa tüsistusena ka kopsupõletiku.

Valust vabaks

«Valu on keeruline teema, sest selle ulatust ja tugevust on raske hinnata – valu on subjektiivne ning mõjutab tugevalt inimese igapäevaelu. Valu eesmärk on üldiselt inimest õpetada, ohu eest kaitsta ja aidata ellu jääda, kuid sageli pöördub valu inimese vastu ning muutub igapäevaseks kaaslaseks, mille tõttu tekib emotsionaalne väsimus, sundmõtted ja kurnatus,» tõdeb Vilipuu.

Kuna valu on individuaalne ning valu põhjused ja keha reaktsioonid ärritajatele on erinevad, siis kõigile üheselt toimivat lahendust ei eksisteeri. Teatud mõõtme lisab valule ka psühholoogiline seisund ja see, millistes värvides näeb patsient maailma. «See, mis tõepoolest kõiki aitab, on valu tõttu tekkinud ärevuse vähendamine hingamisteraapia abil, valu põhjustajatega tegelemine ning igapäevane liikumine. Igasugune füüsiline aktiivsus parandab verevarustust organites ja rakkudes, lümfiringlust ja ainevahetust ning selle tulemusel väheneb ka valu,» kinnitab ekspert. See, millist sorti trenni teha, sõltub valu põhjustest – näiteks fibromüalgia (krooniline valu ja väsimus lihaskudedes) patsiendid saavad abi soojas keskkonnas või vees treenimisest. Neile sobib hästi trenn basseinis, spinning või kuum jooga, mille puhul tehakse harjutusi 25–45-kraadises ruumis.

See ühes psühhoteraapiaga aitab patsientidel valuga paremini toime tulla ning parandab nende elukvaliteeti märkimisväärselt.