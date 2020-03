Janika Koch-Mäe: kuhu lähed, personaaltreener?

Äri, mille olemus ja klientuur on kiiresti arenenud

Spordiklubide äris on viimase 10 aasta jooksul toimunud märkimisväärsed muutused – avatud on kümneid spordiklubisid nii Tallinnas kui väljaspool. Selle muutuse tõuke on andnud ennekõike inimeste teadlikkuse tõus treenimisest ning erinevatest treeningstiilidest. Lisaks on viimastel aastatel järjest arvukamalt hakatud avaldama ning muudetud kõikidele kättesaadavaks teadusartikleid, mis räägivad treeningute kasulikkusest inimeste kehale ja tervisele ning esitlevad aktiivset eluviisi kui võtmeideed tervena elatud aastate lisamiseks.

On toimunud ka muutus spordiklubide klientuuris. Tänapäeval leiab spordiklubidest rohkem naisi kui mehi ning naised on jõuliselt asunud harrastama ka jõutreeninguid. On möödas ajad, kus jõusaal oli vaid testosteroonist pulbitsev keldrialune, veidi «kahtlase» mainega koht. Treenijate teadlikkus on mõjutanud ka klubisid tegema investeeringuid järjest parematesse seadmetesse, treeningsaalid on muutnud üha luksuslikumateks ning selle tulemusena on muutunud spordiklubid võrreldes oma aastatetaguse olemusega väga palju.

Spordiklubide sulgemine mõjutas tuhandeid

Minna pärast tavapäraselt rutiinset päeva spordiklubisse ning olla füüsiliselt aktiivne, on oluline väga paljudele inimestele. Kuulates ja vaadates seda, kui paljude jaoks tuli spordiklubide päevapealt sulgemine tõeliselt elu segipaiskava uudisena, tundub, et meist iga teine oli mõne spordiklubi püsiklient.

Kulturism ja fitness on täiskasvanute arvestuses ülekaalukalt Eesti kõige suurema harrastajate arvuga mitteolümpiaspordiala. Spordiregistri hetkeseisu andmetega on kulturismi ja fitnessiharrastajaid ehk jõusaalispordi harrastajaid üle 20 000. Paljude spordiklubide pakutav teenus on aga laiem ning jõusaali kõrval on ka aeroobikasaalid ning ujulad. Liites nii kokku jõusaalispordi harrastajad, ujujad ning ka aeroobikatrennides käijad, võib see koguarv ulatuda 80 000 inimeseni.

Treenerielukutse üha kasvav populaarsus

Rühma- ja personaaltreeneri amet on muutunud järjest populaarsemaks ja teisalt on suurenenud ka tohutu nõudlus treenerite järgi. Väga lihtne - kus on nõudlus, seal on ka pakkumine. Klubide ja harrastajate kasv on tõstnud vajadust kvalifitseeritud inimeste järele, kes tegeleksid treenijatega kas personaalselt või siis rühmas.

Kvalifikatsiooniküsimus on aga see, kus spordiklubide teed lähevad eri radu. Paljudes klubides on vaid rühmatreenerid, kellel on läbitud vaid mõne kindla treeningstiili instruktorikoolitus, kus tihtipeale inimkehast kui sellisest ei õpetata just palju. Keskendutakse vaid tehnilisele osale ning laiem pilt, missioonitunne ning arusaam, et vormitakse ja voolitakse teist inimest, jääb hoomamatuks.