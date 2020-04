Loe, kuidas mõjutab õpitulemusi Beethoveni ja Chopini muusika kuulamine

Uuring avaldati väljaandes Neurbiology of Learning and Memory ning teadlaste sõnul on õppimise vältel klassikalise muusika kuulamine ja hiljem magamise ajal sama muusika kuulamine tõhus viis kinnistada õpitud materjali. Muusikat kuulanud tudengid said järgmisel päeval testides 18 protsenti paremad tulemused kui teised.