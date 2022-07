Teadlased selgitavad, miks eelistada tantsutrenni

Teadlased on teinud kindlaks, et tantsutrenn on rühmatrennidest parim viis vähendada depressiooni ja ärevushäirete riski. Samuti on leitud, et tantsimine parandab meeleolu ning enesekindlust. Tantsides on võimalik treenida vastupidavust, lihaseid ning parandada painduvust. Tänu sellele väheneb vigastuste oht füüsilise aktiivsuse ning teiste trennide käigus.

Erinevad trennid mõjuvad tervisele erinevalt. Neuroloogid selgitasid välja, et kõige tõhusam trenn ärevuse leevendamiseks on tantsimine. Tantsutrennil on mitu kasutegurit: positiivne sotsialiseerumine ja grupikuuluvus, muusika ja rütmi tunnetamine, pidev õppimine ning füüsiline pingutus. Tantsutrenn on eriline selle poolest, et kavad, sammud ja muusika vahelduvad pidevalt ning inimesed on sunnitud igal nädalal meelde jätma uued sammud ning suutma koordineerida samaaegselt füüsilist liikumist, mälu ja muusikataju. See parandab eri ajuosade vahelist koostööd ning signaalide kiirust.