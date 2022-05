Mida teha, kui tekib paanikahoog?

Esmane paanikahoog on sageli niivõrd hirmutav, et kutsutakse kiirabi või minnakse ise vältimatu abi osakonda. Kui on tekkinud südamepekslemise ja rindkerevaluga ootamatu ärevushoog, tuleks esimesena uurida somaatilisi ehk kehalisi põhjusi, sest paljud paanikahäire ja südamehaiguse sümptomid kattuvad ning need võivad esineda ka koos.

Kui paanikahäire diagnoos on juba pandud, siis inimene teab, mis temaga toimub, ja tal on võimalus end ise aidata. Kõigepealt on tähtis endale teadvustada, et paanikahoog ei ole eluohtlik, ja kasutada eneseabivõtteid. Hoo tekkides on soovitatav teha hingamisharjutusi: hingata aeglaselt ja sügavalt sisse, natuke aega hinge kinni hoida ning siis aeglaselt ja sügavalt välja hingata.