Kas ka sina armastad toitu, mis on juba kaheksa sajandit meie toidulaual?

Kas sina tead, missugune köögivili on olnud eestlaste toidulaual juba tervelt kaheksa sajandit? See tagasihoidlik köögivili on soodne, vähenõudlike kasvutingimustega, säilib sinu külmikus kaua ning on laialdase kasutusviisiga. Jutt käib loomulikult kõigile tuttavast peakapsast.