Arst avaldab, mis on parim kellaaeg magama minemiseks

«Uni on ülioluline füüsilise tervise ja immuunsussüsteemi tõhusa toimimise jaoks. Uni on ka emotsionaalse heaolu ja vaimse tervise peamine parandaja, aidates seljatada stressi, depressiooni ja ärevust,» kinnitas dr Sõõru.

Alates 18. eluaastast on arsti sõnul tavapärane, et inimene magab öisel ajal ja une kestus on 6,5–11 tundi. Algklassilapsed peaksid magama 10–11 tundi. Vanematel inimestel muutub uni pindmisemaks ja esineb rohkem unehäireid. «Alates 55. eluaastast võib kuni 30-minutiline päevane uinak olla igapäevaelu osa,» ütleb Sõõru.