Paistes silmad: levinuimad põhjused ja tõhusad taastusnipid

Miks lähevad pärast nutmist silmad paiste?

Keha toodab kolme tüüpi pisaraid. Basaal- e. põhipisarad on pidevalt silmas – nad niisutavad, toidavad, puhastavad ja kaitsevad silmamuna välispinda. Reflekspisarad tekivad silma ärrituse korral – näiteks kui silma satub suits või võõrkehad. Sellisel puhul on pisarate suurenenud juurdevool hetkeline ning oma ülesande täitmise järgselt liigub vedelik tagasi pisarakanaleid pidi ninaõõne tagaossa.

Miks põhjustab magamine silmade paistetust?

Päeva jooksul toodab keha pidevalt pisaraid ning seejärel suunab need pilgutades silmast eemale – nii on silmad puhtad ja toidetud. Magamise ajal pisarate tootmine kehas ei lõpe, küll aga lõpetab inimene unes silmade regulaarse pilgutamise. Seetõttu jäävad pisarad kauemaks silma ning ei voola tavapäraselt pisarakanalite kaudu silmast ninaõõnde. Liigne vedelik imendub silmi ümbritsevatesse kudedesse, põhjustades laugude ja silmaaluste turset.

Näpunäited turse vähendamiseks

Temaatiline teadustöö käsitleb enamasti haigustest põhjustatud tursete põhjuseid ja ravi. Seetõttu põhinevad magamise ja nutmise järgse silmade paistetuse vähendamise näpunäited suurel määral tegevustel, mis on andnud paljude inimeste jaoks häid tulemusi ja levinud isiklikest kogemustest rääkimise teel. Seega ei pruugi need toimida iga juhtumi puhul.

Leota 2 teekotti soojas vees, seejärel jahuta need – võimaluse korral pane külmkappi. Jahutatud teekotid aseta suletud silmadele umbes 5 minutiks. Soovitatav on kasutada kofeiini sisaldavat teed (must ja roheline tee) – arvatakse, et tees olev kofeiin ahendab veresooni, vähendades seega turset. Taimeteed (sh piparmünt, kummel) on kofeiinivabad.