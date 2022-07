Halvasti magatud öö tulemusena võib järgmisel päeval tabada üllatav probleem

Uuringus vaadeldi 25 terve noore täiskasvanu ajutegevust, kui and olid saanud magada tavapärased kaheksa tundi. Nädal aega hiljem mõõdeti nende ajutegevust siis, kui neil ei olnud lastud öösel sõba silmale saada.

Enne iga ajukuvamist läbisid uuritavad ka valutundlikkuse testi, kus neile kohaldati kokkupuudet kuumusega. Pärast korralikku ööund tundsid osalised, et ebamugavaks kiskus 44-kraadine temperatuur. Pärast magamata ööd põhjustas valutundlikkust juba 42-kraadine soojus. Ajupiirkondade aktiivsust näitavad pildid toetasid uuringus osalejate poolt raporteeritut.

Kui ööune pikkus või kvaliteet said kannatada, kogesid osalised järgneval päeval intensiivsemat valu.

Hea uudis on, et korralik uni on looduslik valuvaigisti ja saab aidata vähendada valu krooniliste haiguste puhul.