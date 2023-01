10 minutit seda tegevust aitab kehal stressiga võidelda

Konstanzi ülikooli psühholoogide uuringus leiti, et inimestel, kes saavad vaid kümme minutit massaaži, on kõrgem psühholoogilise ja füsioloogilise lõõgastumise tase. Leiud avaldati eelmisel nädalal teadusajakirjas Scientific Reports. Need on esimene indikatsioon, et lühiajaline ravi võib oluliselt vähendada stressi nii psühholoogilisel kui ka füsioloogilisel tasemel, toetades keha peamist lõõgastumismootorit – parasümpaatilist närvisüsteemi (PNS).

Liigse stressiga võivad kaasneda negatiivsed tagajärjed tervisele. Meie kehasse on aga sisse ehitatud regeneratiivne süsteem, PNS, mis peletab ohu ajal stressi. Lõõgastumisvastuse käivitamine on seega võti oma tervise kaitsmiseks ja keha tasakaalu taastamiseks. Massaaži on kasutatud lõõgastumise arendamiseks, kuid puudub süstemaatiline lähenemine kinnitamaks selle mõju PNSile või kas seda saaks kasutada stressiga seonduvate patsientide rehabiliteerimiseks.

Keha lõõgastumismootori turgutamine

See uuring viitab, et massaaž on kergesti rakendatav sekkumine, mis võib turgutada keha peamist lõõgastumismootorit: PNSi. Lisaks võib see viia tajutud vaimse stressi vähenemiseni. Avastus, et massaaž on tõhus nii psühholoogilisel kui ka füsioloogilisel tasandil PNSi kaudu, rajab teed tulevaste uuringuteni mõistmaks lõõgastumise rolli stressis.

«Mõistmaks stressi negatiivseid mõjusid peame mõistma selle vastandit: lõõgastumist,» räägib Jens Pruessner, Konstanzi ülikooli neuropsühholoogia labori juht, «lõõgastumisteraapiad on terviklik viis stressi ravimiseks, kuid vajalik on nende meetodite süstemaatilisem hindamine.»

Standardiseeritud testimine