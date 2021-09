Kuidas põletada kiirelt rasva?

Mida suurem on lihasmass, seda rohkem kulutab inimene päeva jooksul ning treeningu vältel kaloreid. Lihasmass on oluline osa inimese füüsilise aktiivsuse, energiataseme ning võimekuse säilitamisest. Pärast 30ndat eluaastat hakkab keha hormonaaltalitlus muutuma, nii et iga järgneva kümne aastaga võib inimene kaotada 8–10 protsenti lihasmassist. 2014. aasta uuringust selgus, et vaid 12 nädalat kaks korda raskustega nädalas treenimist suurendas selgroo luutihedust 2,9 protsenti.

Mida vähem treenib inimene lihaseid, seda suurem töö tuleb ära teha liigestel ja kõõlustel ning see suurendab vigastuste ja liigesepõletike riski. Raskustega treenimine võimaldab inimestel tavaelus füüsiliste ülesannetega paremini hakkama saada. Samuti on leitud, et raskustega treenimine parandab luutihedust. 2014. aasta uuringust selgus, et vaid 12 nädalat raskustega treenimist suurendas selgroo luutihedust 2,9 protsenti.

Raskustega treenimine on tõhus viis rasva põletamiseks. Lihaskoe arendamine kulutab palju kaloreid ning mida suurem on lihasmassi protsent, seda kiirem on seedimine. Kiire seedimine aitab vältida rasvkoe talletumist. Harvardi teadlased leidsid 2014. aasta uuringust, et raskustega treenimine oli parim viis kõhurasva ja südamele ohtliku siseorganite vahel paikneva rasva vähendamiseks.

Selleks, et kaotada treenides rasva ning suurendada samal ajal lihasmassi, tuleb järgida neid nõuandeid: