VÄLDI HAIGESTUMIST ⟩ Treener õpetab, kuidas pakases treenida ja õigesti hingata

«Külmas õhus treenides on oluline jälgida, et hingamisel tekiks ühtlane rütm. Hea on hingata nina kaudu sisse ja suu kaudu välja, et vältida külma suhtes tundlike hingamisteede liigset koormamist ja kahjustamist,» soovitas Tõemets. Hingamisteede koormus on külmas õhus niikuinii suurem, sest õhk on talviti külmem ning organism peab rohkem vaeva nägema, et hapnikku omandada. Seetõttu tuleks vältida miinuskraadides väga kõrge intensiivsusega treeninguid, mis sunnivad õhku ahmima. Külmas õhus võiks teha kestvustrenni nagu kiirkõnd või sörkjooks.