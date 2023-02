92-aastane kergejõustiklane: tuleb vananeda aeglasemalt kui sinu rivaalid

Hommikusöögiks sööb Fee neljal korral nädalas putru, kuhu on lisatud kreeka pähklid ja kõrvitsaseemned, vahendab Facebooki grupp «Rajesh Gopinath Runners over 50». Ülejäänud kolmel hommikul eelistab mees süüa mune koos küpsetatud punase kartuli ja ubadega. Joogiks kaks ja pool klaasi linaseemnetega vett või teed. «Mulle meeldib kohv,» sõnab Fee, «kuid see ei tee mu südamele head.» Lisaks sellele väldib sportlane puuviljamahla, sest see sisaldab liiga palju suhkruid.